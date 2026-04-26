工總：反對者不懂產業需求

勞動力拉警報

〔記者廖家寧／台北報導〕近期勞動部規劃引進印度移工來台，引發高度關注與討論，反彈聲浪質疑台灣治安恐惡化。工商界人士與學者均指出，台灣勞動力缺口逐年擴大，不可避免須從國外輸入勞動力，社會對公共政策的討論不應僅依憑個人的刻板印象與情緒，必須正視台灣缺工的現實需求。

工業總會理事長潘俊榮表示，工總對於引進印度移工政策持贊成態度，但反對方似乎都不太了解產業狀況，希望政府儘速通過以補足整體產業龐大的人力缺口。他強調，勞動力不足將影響企業營運與競爭力，甚至出現有工作機會卻沒人要做的情形，而引進印度移工對整體產業具正面效益，希望政府能以產業界訴求為出發點。

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電電公會高層也說，台灣移工九成以上來自印尼、越南、泰國、菲律賓等國家，但現實是這些東南亞國家逐漸限制移工輸出，台灣必須擴大尋找可行的移工來源，印度就是一個選擇；現況是缺工並不僅限於「三K」（危險、辛苦、骯髒）的傳產，連薪資相對優渥、環境乾淨的高科技產業也面臨缺工，台灣年輕人更偏好看似更體面的白領工作，而非綁在工廠輪班的藍領工作。

學者：公共政策不該帶入情緒

中經院長連賢明直言，對近期社會對印度移工政策的討論態度不敢苟同，其實來自印度的工程師、學生遠比想像得多，要討論對台灣治安的影響，可從警政署數據來看，不應僅憑個人印象來討論公共政策，再說各國都在搶印度人力，美國矽谷到處都有印度工程師，也沒聽說當地治安敗壞。

連賢明強調，台灣少子化已是事實，必須尋找外國的替代勞動力補充人力缺口，而過去使用外籍人力較少的日本、韓國，現在都很積極和台灣搶東南亞的人力，從其他國家找尋人力已是不可避免。

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