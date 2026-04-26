2波嬰兒潮接棒退休 87萬移工難補5百萬缺口

勞動力拉警報

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣正進入第一波「四、五年級生」陸續退休大潮，二十年內還有第二波「六年級生」將接棒，這二波退休大潮合計六六七萬人，而同期間新增進入職場的年輕勞動力（十五歲人口）僅約一六〇萬人，缺口達五〇〇萬人以上。

我國出現過二波嬰兒潮，第一波是一九五八年到一九六六年、即民國四十七年次到五十五年次，每年出生人口破四十萬，這九年間達三七八萬人；二〇二三年起這批「四年級生後段班」、「五年級生前段班」，陸續到了六十五歲法定退休年齡，台灣已進入史上最大退休潮。

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第二波嬰兒潮是一九七六到一九八二年、也就是六十五年次到七十一年次，這七年間只有一年出生人口沒破四十萬，誕生了二八九萬人；第二波嬰兒潮在未來二十年內陸續退出職場。這二波退休人口合計六六七萬人，對比同期間新增進入職場的年輕勞動力僅一六〇萬人，缺口高達五〇〇萬人以上。

國發會人口推估也顯示，二〇二四年工作年齡人口（十五至六十四歲）為一六一七萬人，到了二〇四五年大減至一一八四萬人，二十年內少掉四三三萬人，且四十五至六十四歲的中高齡者將占工作年齡人口約五十三．三％，勞動力結構呈現高度老化。

到今年三月，台灣移工人數約八十七．三萬人，但根據勞動部去年底調查，職缺數仍高達二十六．二萬個，其中製造業與營建業的「全時職缺」占比皆接近百分之百，顯示這些職位無法透過部分工時人力填補，若無移工補充，基礎製造業與基礎建設可能因缺工而面臨斷鏈。

另根據統計，目前十五到二十九歲青年勞參率僅約三十八％，遠低於歐美國家，加上近五個學年度約有二十萬名大學畢業生處於未就學、未就業的「躺平」狀態，本國勞動供給在短期內也難以透過鼓勵青年就業來止血。

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