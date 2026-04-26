「老老人」20年後翻倍 照護海嘯席捲50萬家庭

勞動力拉警報

24小時住家看護 靠移工扛

〔記者高嘉和／台北報導〕依據國發會人口推估，二十年後年齡逾八十五歲的「老老人」將從目前的四十七萬人翻倍至一三九萬人，以失能率約五十％估算，將有七十萬「老老人」有長期照顧需求；但目前社福移工僅二十二．五萬人，其中逾九十二％是家庭看護工，若不持續擴大引進，恐有近五十萬人缺口，「照護海嘯」將席捲不少家庭。

依二〇二四年人口推估報告（預計今年八月更新），在中推估情境下，八十五歲以上人口將從二〇二五年約四十七萬人，快速攀升至二〇四五年約一三九萬人；另衛福部與相關研究顯示，台灣六十五歲以上老年人口失能率約十五％到十六％，但超過八十五歲後，依性別不同顯著上升至三十九％至五十六％，平均約五十％。兩項數據對比後，估算二十年後將有七十萬「老老人」需要他人協助生活起居或醫療照護。

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到今年三月，社福移工約二十二．五萬人，其中印尼籍十八．六萬人，是最大來源國，其次是菲律賓的二萬六〇八人、越南的一萬八六七九人與泰國二三一人；有二十．九萬社福移工從事家庭看護工，僅一萬六三五四人到養護機構幫忙。

依衛福部長照二．〇相關統計，領有證照並在職的本勞照服員人數約九．七萬至十萬人，其中七萬人從事「按時計酬」的居家服務（如幫長輩洗澡、備餐、陪同就醫），每日到府服務幾小時就離開；另約三萬人分布在老人安養中心、護理之家或醫院，通常採取「三班制」或「十二小時兩班制」。也就是說，幾乎沒有本勞願意擔任「二十四小時住家」看護，都得靠社福移工扛起。

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