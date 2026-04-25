立院三讀 看電影、聽演唱會 免徵娛樂稅

立法院院會昨三讀修正通過「娛樂稅法部分條文修正案」，看電影、聽演唱會 免徵娛樂稅。圖為民進黨立委黃捷。（記者陳逸寬攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會昨三讀修正通過「娛樂稅法部分條文修正案」，刪除電影、職業性歌唱、音樂演奏等表演，以及各種競技比賽的娛樂稅。舞廳或舞場、高爾夫球場，以及其他經財政部公告屬娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者等，仍需課徵娛樂稅，但部分稅率調降。

為鼓勵國人參與藝文活動及競技比賽，並兼顧地方政府財政自主，行政院會於二〇二四年九月間通過財政部擬具的「娛樂稅法部分條文修正草案」，授權地方政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵藝文活動及競技比賽課稅項目的娛樂稅；並參酌現行地方政府規定的徵收率，調降部分課稅項目的法定稅率上限，函請立法院審議，立法院財政委員會於今年四月十五日審查完畢。

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立法院昨三讀修正通過「娛樂稅法部分條文修正案」，刪除電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏、非職業性歌唱、舞蹈等表演，以及各種競技比賽的娛樂稅；但保留舞廳或舞場、高爾夫球場，以及其他經財政部公告屬娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者等，仍需課徵娛樂稅，同時也增訂地方政府可視需要，停徵以上各款規定課稅項目的娛樂稅，提經地方議會通過，報財政部備查。

另外，三讀條文也調降舞廳或舞場的娛樂稅稅率，從現行最高不得超過一〇〇％，降至最高不得超過五十％，高爾夫球場則維持不變，其他經財政部公告屬娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動者，稅率最高不得超過二十五％。

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