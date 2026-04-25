少子化衝擊》大企業磁吸人才 中小企陷嚴峻「搶人大戰」

少子化衝擊逐年擴大！新進勞動力減少情況下，，形成「人往大企業集中」趨勢，中小企業恐隨少子化趨勢，面臨更大招募壓力。（示意圖，中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕少子化衝擊逐年擴大！勞動部昨發布最新調查，二〇二五年投入職場的新鮮人（初任人員）僅十三．八萬人，不但較前一年減少了九千人，更較五年前減少約三．二萬人；另勞動力不但向高薪的「製造業」、「醫療保健及社會工作服務業」集中，任職大企業的占比更首度超過中小企業，讓中小企業面臨史上最嚴峻的「搶人大戰」。

去年新鮮人數降至13.8萬 年減6.3％

根據統計，二〇二五年新鮮人數降至十三．八萬人、年減六．三％；若對比近五年數據，二〇二一年初任人員數多達十七萬人，二〇二二年略減至十六．九萬人，二〇二三年降至十五．六萬人，二〇二四年續降至十四．七萬人，到二〇二五年僅剩十三．八萬人，較五年前少掉三萬多人。

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勞動部直言，初任人員數逐年減少，關鍵正是青年人口減少，導致「畢業生人數減少」，直接的衝擊就是新進勞動力來源持續縮水；統計還顯示，過去五年新鮮人往「大企業」謀職的趨勢顯著，「大企業」定義是包括大企業及政府機關、學校等非中小企業。

二〇二五年新鮮人任職於大企業占比達五十二．一％，較前一年增加三個百分點，任職中小企業比例僅四十七．九％，已全面翻轉過去中小企業比例高於大企業的現象。顯示在新進勞動力減少情況下，大企業憑藉薪資水準、福利制度及職涯發展等優勢，形成「人往大企業集中」趨勢，中小企業恐隨少子化趨勢，面臨更大招募壓力。

另從起薪最低僅三．三萬元的「批發及零售業」及「住宿及餐飲業」來看，就業人數比例均較前一年下降〇．九個百分點及〇．七個百分點，也顯示在新進勞動力減少同時，求職者朝向高薪工作集中，低薪缺工的行業未來將更難找到人。

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