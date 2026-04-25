AI驅動出口投資雙引擎 台經院上修今年GDP成長至7.56％

台經院院長張建一。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台經院昨發布國內總體經濟預測暨景氣動向調查，在AI（人工智慧）推升出口、投資雙引擎強勁之下，台灣經濟如同「神功護體」，大幅上修今年經濟成長率預測至七．五六％；但台經院也提醒，中東戰事仍影響全球經濟表現，若戰事過長，恐造成國內停滯性通膨。

張建一：AI不會泡沫化

台經院院長張建一分析，儘管有中東戰事干擾，但台灣因AI相關應用、原物料價格上漲及提前拉貨效應，推升相關產品出口與外銷訂單表現，台灣今年出口、投資二大數據亮眼，台經院對今年經濟成長率也大幅上修，較一月預測增加三．五一個百分點至七．五六％，仍需留意地緣政治與貿易政策變數對後續景氣的影響，未來經濟走勢仍具不確定性，需持續關注並審慎因應。

請繼續往下閱讀...

張建一指出，從先進封裝採購來看，美國需求非常強勁，尤其是台積電近期法說會雖未上修資本支出，但營收成長令人驚艷，根據台積電說法，客戶並無超額預定（Overbooking）。他認為，不要低估AI發展性，和二〇〇〇年網路泡沫不同，AI不會泡沫化。

台經院景氣預測中心主任孫明德也說，不僅AI熱潮，從伺服器、記憶體等都缺貨，已蔓延至周邊商品，AI帶動的出口跟投資，「是今年台灣經濟最大的亮點」。

若中東戰事過長 恐致停滯性通膨

但張建一提到，未來較擔憂的仍是美國通膨問題，雖然中東戰爭讓IMF對全球經濟成長有小幅下修，但美國零售銷售數據仍略優於預期，後續要觀察戰爭是否長期發展，若戰爭演變一五〇天以上，停滯性通膨才會傳遞到台灣，目前衝擊還不是很明顯。

孫明德則分析，中東戰爭負面影響雖有逐步浮現，不過台灣與鄰國的韓、日都透過補貼油價，緩解對物價的影響；先前央行可能會落入「抗通膨、保成長」的兩難，但國內將油價對物價傳導效果擋住後，央行壓力就不高。台經院預估今年CPI成長率為一．八九％，較前次預測值上修，但還未達二％通膨警戒線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法