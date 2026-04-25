降對中依賴 美歐盟簽署關鍵礦產協議

為打破目前由中國主導的稀土供應鏈局面，美國與歐盟將於二十四日簽署關鍵礦產合作夥伴備忘錄。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國務院二十三日晚間宣布，美國與歐盟將於二十四日簽署關鍵礦產合作夥伴備忘錄。美國正全力強化關鍵礦產儲備，以打破目前由中國主導的稀土供應鏈局面。

國務院聲明說，美國國務卿魯比歐及歐盟貿易事務執行委員塞夫科維奇將出席簽署儀式。塞夫科維奇上月底表示，他與美國貿易代表葛里爾針對關鍵礦產與關稅，進行了「非常正面的」會談。美國是歐盟最大貿易夥伴，去年對美出口額達五五五〇億美元。

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關鍵礦產去中 美要求盟友支付「國安溢價」

葛里爾近日接受金融時報訪問說，美國已告知盟友，必須為採購自中國以外的關鍵礦產支付「國安溢價」，以突破中國對關鍵礦產供應的主導地位。

該協議包括制定最低價格等有利於非中國供應商的獎勵措施，歐盟與美國也將在標準、投資與聯合計畫等方面合作，以及協調因應中國等國家造成的任何供應中斷。

美歐夥伴關係亦涵蓋關鍵礦產的整條價值鏈，以及包括探勘、開採、加工、提煉、回收與再利用等所有環節的管理，同時也包含公共採購與出口管制、礦產資源儲備及繪測的合作。另將尋求其他「志同道合的夥伴」加入一項多國協議，以協助成立新的關鍵礦產供應鏈。

去年中國為反擊美國總統川普的關稅措施，對包含稀土在內的許多礦產實施全面出口管制，此舉擾亂關鍵礦產的全球供應，迫使歐洲一些企業停工、停產，並導致各國爭相確保關鍵礦產的取得。

美國貿易代表署（USTR）曾表示，「政府正採取積極行動，以緩解關礦產供應鏈的脆弱性，包括完成與墨西哥、日本敲定的關鍵礦產行動計畫」。

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