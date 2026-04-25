川習會前夕 白宮控中國「蒸餾」竊取美AI技術

川習會前夕，美國白宮最新一份備忘錄中，指控中國以工業級規模竊取美國AI實驗室的智慧財產權。（路透）

白宮備忘錄點名中企「搭便車」 以工業級規模汲取美AI模型能力

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國白宮二十三日指控中國以「工業級規模」竊取美國人工智慧（AI）實驗室的智慧財產，並公布措施，防止中國開發商不當使用美國AI模型，以打造其新一代聊天機器人，這是美國政府針對矽谷公司控訴中國「搭便車」其成功的AI模型，首次做出重大回應。

透過代理帳號海量提問 規避監測提取資料

白宮科學與技術政策辦公室主任克拉茨歐斯在一份備忘錄中寫道：「美國政府掌握的資料顯示，外國實體，主要是位於中國，蓄意從事工業規模行動，蒸餾（distil）美國前沿AI技術」。

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彭博報導，該備忘錄指涉的「工業級規模」蒸餾行動是指，中國實體以數以萬計的代理帳號，規避監測，存取首屈一指的美國AI模型，並使用所謂「越獄技術」，蓄意海量提問，以提取可被用來複製部分模型能力的特有資料。

質疑中AI模型可靠性

克拉茨歐斯指出，這些協同行動，系統性汲取美國AI模型能力，剝削美國專業知識與創新」；他補充，「系統性提取與複製美國產業的創新，毫無創新可言，而那些源於惡意剝削行為的所謂開放模型也毫無開放可言；以如此脆弱的基礎打造AI能力的外國實體，應對其推出的模型整合度與可靠性幾無信心」。

聯手美企打擊剽竊行為

他指出，白宮將促進美國開發者間分享更多有關蒸餾行動中採用的策略與涉案行為者的資料，並提升協調合作，共同抵禦相關攻擊。白宮也將協助業者監測其AI模型的未授權提取，同時與業界共同探討如何遏止此類行徑，並追究相關行為者的責任。

路透報導，該備忘錄公布的時機，正值美國總統川普與中國國家主席習近平在北京會面前幾週，備忘錄可能使兩大超級強權長期以來的科技戰升溫，同時也引發是否華府將允許輝達高效能AI晶片出貨中國的質疑。

一月間，川普政府已對輝達相關銷售有條件放行，不過美國商務部長盧特尼克二十二日表示，輝達強大的H200晶片迄今尚未出貨中國。

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