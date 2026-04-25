財經青紅燈》金融裁罰得賞罰分明

相較過去，今年金融裁罰案件明顯銳減。（資料照，記者王孟倫攝）

根據統計，金管會對金融三業（銀、保、證）與上市櫃公司，今年第一季開罰金額僅2238萬元、年減63%，可說是「大衰退」；尤其是金融三業的「銀行業」，裁罰件數只有4件、僅90萬元，金額年減達96%，是「出乎預期」的低，也是歷年同期新低。

相較過去，今年裁罰案件顯然銳減，也引起各種揣測，不論大案小案，特別是外界所矚目，像是涉嫌勾結詐騙集團洗錢案等，更要盡快完成裁罰程序，讓外界看到金融監理機關「賞罰分明」、「該罰就罰」的行政魄力。

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金融裁罰是一種行政手段，不能作為衡量是否守法守紀的標準，常見包括：糾正、命令限期改善、罰鍰、解除負責人職務等，重點在於導正缺失、避免再犯同樣的錯誤；換言之，金融監理的核心目標並非裁罰，裁罰不應該是監理唯一的手段，用意是促使金融機構強化治理，而不是「為了罰而罰」。

今年以來，金融罰單大幅縮水，外界自然會有不少疑問，是不是主管機關裁罰「太佛心」、輕輕放下，或是今年恰巧都還沒有重大裁罰發生？還是沒有被揪出來？如果進一步分析，今年首季連一張破百萬的罰鍰都還沒看到，這是過去罕見發生的狀況，裁罰金額更寫下歷年同期最低。

但話說回來，今年才過第一季，若現在要論斷主管機關是否裁罰力道大縮水，恐怕還言之過早，像過去銀行理專A錢盜領案件，從爆發到金管會決定裁罰額度，往往會花上半年或一年；此外，裁罰案件本來就會有時間上的落差，若只看一季可能太過短暫，無法看出趨勢變化，而必須拉長時間觀察。

近來國內銀行再度傳出勾結詐團不法事件，面對這類重大違規案件，當然要勿枉勿縱，逐一釐清案情；該罰就要罰，才能同時打造「金融發展」與「監理並重」的金融市場環境。（王孟倫）

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