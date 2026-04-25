飆股幕後》先進封裝需求熱 印能今年漲幅逾3倍

印能昨盤中股價達3795元，收3765元，一舉大漲300元、漲幅8.66%，創掛牌上櫃以來的盤中與收盤新天價。（資料照，記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

先進製程解決方案廠商印能科技（7734）受惠AI帶動先進封裝設備需求熱，營運看好，在投信等法人力挺之下，昨盤中股價達3795元，收3765元，一舉大漲300元、漲幅8.66%，創掛牌上櫃以來的盤中與收盤新天價，連6漲，累計漲幅達65.13%，十足是千金股的飆股；今年以來，印能科技股價漲幅超過3倍，上漲力道驚人。

印能科技的獨家技術可協助客戶解決先進封裝製程的氣泡、翹曲、金屬熔焊、晶片高速運作時的散熱等關鍵問題；核心設備包括壓力除泡系統、高功率老化測試機及自動搬運系統設備，尤其除泡設備更具寡占的高市占率，對提高AI晶片良率息息相關。

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受惠AI晶片需求大爆發，台積電（2330）、日月光投控（3711）等先進封裝產能持續擴產，印能去年營收23.03億元、稅後淨利9.18億元，雙雙創下新高，毛利率66.3%，繳出稅後每股盈餘（EPS）33.5元佳績。

印能科技今年在手訂單也維持高檔，法人預期2026年營收將逐季上揚，全年營收與獲利年增雙位數，持續挑戰新高可期，並看好成長動能將延續到明年。今年第一季營收表現亮眼，達8.76億元、年增81.96%，創單季新高。

印能科技業績高成長，吸引法人資金搶進，本週三大法人共買超699張，其中以投信法人累計買超630張居多；今年以來，投信月月買超、累計達1468張，外資累計買超322張，自營商共買超173張，帶動印能科技今年以來股價狂飆。

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