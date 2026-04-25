飆股幕後》3大客戶包下私募 尖點4月來狂飆85%

繼去年擴產後，尖點今年再啟動擴產計畫。圖為尖點位於泰國巴真府工業區的第一期廠房已正式竣工啟用。（尖點提供）

記者卓怡君／特稿

因各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，AI伺服器需求大增，PCB（印刷電路板）產業出現規格升級的結構性改變，高階材料與產品需求強勁，AI伺服器帶動鑽針需求量大增，鑽針廠尖點（8021）產能供不應求，客戶除了排隊搶貨之外，更為了強化合作關係，認購尖點私募無擔保轉換公司債（CB），欣興、臻鼎與金像電3大客戶全數包下此次私募CB，由於尖點高階鑽針供不應求，並有漲價效應，獲利跳增，股價一飛衝天，4月以來飆漲85.5%。

尖點為台灣老牌PCB鑽針與鑽孔服務業者，因AI技術需要快速高效處理大量數據，印刷電路板上元件布局和連接越來越精密，使電路板的精密度、設計複雜性益發重要，加上印刷電路板面積變大，厚度增加，層數變多，對高階鑽針設計及鑽孔加工需求大增，尖點高階伺服器及高階HDI板之高縱橫比鑽針，大幅改善高多層板斷針率，去年尖點的高階鑽針開始供不應求。

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繼去年擴產後，尖點今年再啟動擴產計畫，第一季底將鑽針月產能由3100萬支提升至3500萬支，年底可逐步擴充至4500萬支，台灣新廠及後續產能規劃亦持續推進中。從2022年到2024年，高階產品比重大約維持30%至32%的水準，去年因AI相關應用需求強勁，高階產品比重大增至48%，今年目標至少達到55%。

外資4月以來敲進尖點4619張，投信卻反手賣超1660張，由於尖點的產品為AI伺服器板的關鍵零組件，未來營運有望再創高，今年PCB族群為盤面資金著墨重點，尖點股價仍具上漲空間。

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