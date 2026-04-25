看好運價 長榮︰未來半年展望正向

長榮昨日舉行法說會，總經理吳光輝表示，中東戰爭後油價走揚，推升運價回升、貨量也上升，樂觀看5月中旬後的運價表現。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮（2603）昨日舉行法說會，總經理吳光輝表示，中東戰爭後油價走揚，推升運價回升、貨量也上升，目前已有航商喊出美西線每櫃加價2000美元，預期其他航商陸續跟進，樂觀看5月中旬後的運價表現。

他說，因貨主考量運價走高、供應鏈斷鏈導致庫存水位不足，預期貨主會提早在旺季前拉貨，因此對第二、三季運價呈正面看待，因戰爭尚未結束，無法估計通膨影響程度，第四季能見度尚不明朗。

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在長約簽約方面，吳光輝說，歐洲、美洲線目前核心客戶多簽訂完成，原本長約價較去年略低，但中東戰爭後的油價走高，因此與客戶進行燃油附加費、運費協商，客戶也都能接受；整體而言，長約運價水準不低於去年，目前歐洲線長約比例簽訂約30%，美國線長約比例則從去年55%，略為下滑至50%。

吳光輝說，運價若不符合期望，不會強求簽到一個比較高的比例，反而是對今年的現貨價格不看差。

長榮表示目前運能為全球第7名，今年第3季運能將達到200萬TEU（20呎櫃），較過去10年間已翻倍成長，對長榮而言，是個重要的里程碑。

吳光輝指出，近年來難用供需來判斷整體市場變化，除了新船交付，還有地緣衝突、碼頭壅塞、關稅貿易政策、貨主避險、供應鏈重塑等影響，均可能降低運能效率、船舶周轉率，而中東戰爭的連鎖效益會外溢到鄰近港口導致壅塞，也會影響其他市場的運價走勢，加上氣候異常，不排除可能重演2023年的巴拿馬水位降低，導致通行船隻受限的問題；整體而言，今年航運市場高度波動，是充滿不確定性的一年。

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