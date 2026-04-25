台達電布局星馬AI 雙引擎同步啟動

台達電（2308）加速布局東南亞人工智慧（AI）市場，同步將兩大核心技術分別輸出至新加坡與馬來西亞。（資料照）

智慧製造、機器人應用落地 輸出2大核心技術

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）加速布局東南亞人工智慧（AI）市場，同步將兩大核心技術分別輸出至新加坡與馬來西亞，一方面旗下多功能自主機器人正式導入新加坡住宅社區，搶攻實體人工智慧（Physical AI）與智慧城市商機；而另一方面，則於馬來西亞檳城展示智慧製造與半導體自動化解決方案，瞄準先進封裝與高複雜度製程需求。

進駐星國住宅大樓

台達電表示，旗下機器人正式部署於新加坡Lions Befrienders Bendemeer辦公室所屬三棟住宅大樓，具備自主送餐、巡檢監控及互動服務功能，可在複雜室內環境中自主導航，穿梭走廊、自主搭乘電梯並跨樓層移動，無須人員協助即可完成任務，適用場域涵蓋商辦、企業辦公室、醫療機構及住宅社區。

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台達電指出，隨著新加坡因應高齡化社會與社區基礎建設升級需求，具備規模化部署能力的自主解決方案重要性持續提升。未來將持續強化機器人功能，包括擴大監控與安防支援、配送，以及更多互動式服務功能，進一步把智慧自動化應用導入更多社區、醫療及商業場域，擴大智慧建築與智慧城市布局。

馬國結合系統商

另一方面，台達電也在馬來西亞攜手當地系統整合商、原始設備製造商與產業夥伴，共同探討智慧製造發展趨勢，並釋出旗下新一代遠端輸出、入模組系列與數位孿生等技術。其中，相關技術特別適用於半導體先進封裝製程，目前已於台灣半導體工廠展開概念驗證，未來有望進一步導入馬來西亞市場。

法人看好，隨著AI應用從雲端算力延伸至實體場域，以及半導體製造複雜度持續提升，台達電透過機器人應用落地與智慧製造技術輸出，將有助擴大東南亞AI基礎建設與智慧製造市場布局。

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