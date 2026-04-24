財經青紅燈》中國人扛債重過美日

中國居民部門可支配收入占GDP比重僅43%，遠低於美國70%以上，就算同樣負債率，中國人扛債負擔更重。（法新社檔案照）

2年多前，中國知名經濟學者李迅雷發表一篇文章，指中國9.64億人口月收入不到人民幣2000元（約台幣8700元），引起中國網民熱議，但一天之後就被下架；最近他又說了實話，指中國民眾扛債負擔重過美日，但先吹捧「舉國體制」後才敢打「擦邊球」。在只能唱響經濟光明論的中國，有良知的學者也只能躲躲藏藏。

在前一次被下架文章中，他還提到，中國居民人均GDP水平只有1994年日本人均水平的1/3，且日本基尼係數一直維持在0.4以下的安全區間，更有利於消費；中國作為收入水平不高的發展中國家，面臨未富先老的壓力。

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他最近又說實話，指出雖然中國居民部門負債率與美日接近，但因收入占GDP比重低，償債率（支付本利和占可支配所得比率）在2021年第4季達到最高15.9%，是日美2倍以上，就算2025年第3季降至11.7%，也是美日1倍，而中國居民部門可支配收入占GDP比重僅43%，遠低於美國70%以上，就算同樣負債率，中國人扛債負擔更重。

但這次他學乖了，先吹捧「舉國體制」、有利穩健成長，還舉例香港、台灣或新加坡等華人社會，人均GDP超過3萬美元，推論中國成為富裕國家「或有」歷史必然性，卻又不提港星台的經濟成就，與中共威權統治下的「舉國體制」根本毫無關係。

其實，華人社會「有土斯有財」觀念根深蒂固，香港居民償債率甚至破3成、台灣也約10%，只有推動「組屋」有成的新加坡約7%、與美日相當。台灣人均淨資產（資產減負債）居全球前5、亞洲第2，家底遠較中國人雄厚，抵抗債務風險能力更強，但對房地產也別太執迷不悟，光是人口崩跌就已埋下最大地雷。（高嘉和）

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