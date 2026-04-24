盤勢分析》指數大怒神 震出歷史天量

昨日台股盤中一度最高衝上3萬8921.95點，終場收在3萬7714.15點，，盤中震盪高達1757點成交量超過1.46兆元，創下歷史新天量。（中央社）

昨日台股向上開出，一度大漲千點，正當散戶歡欣鼓舞之際，孰料獲利了結賣壓大量出籠，大盤由紅翻黑，盤中最高衝上3萬8921.95點，一路下殺到3萬7164.44點，盤中震盪高達1757點，終場加權指數下跌164.32點、收在3萬7714.15點，成交量超過1.46兆元，創下歷史新天量。

櫃買指數日前連12紅，多頭氣盛，昨日也出現高檔獲利了結，一度大跌逾5%，並爆出4110億元歷史天量，且收長上影線及黑K棒，終場收在381.32點，跌幅近3.5%。

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法人認為，除台股連續走高之外，受SpaceX在IPO申請書中表明，太空AI計畫恐難以商業化，低軌衛星族群股價表現低迷，加上多檔中小型股獲利賣壓出籠，僅靠權值王台積電（2330）、鴻海（2317）也撐不起大盤。

觀察三大法人動向，外資昨賣超27.85億元、投信買超7.57億元、自營商賣超191.9億元，合計賣超逾212億元；外資台指期淨空單昨增加1472口，累積外資台指期淨空單約4.4萬口。

元大投顧認為，此波漲勢大盤日KD指標突破前高，但成交量並未跟上，短線漲多回檔在所難免，若多頭要再創新猷，投資人可靜待台積電日KD指標翻揚，或是回測50附近有撐，屆時應有較連續的漲勢，在此之前，提醒盤勢波動程度較大，加上位處歷史高檔，建議現階段操作策略把握「短進短出」、「逢高減碼」、「買黑不買紅」這三大原則。

（記者張慧雯）

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