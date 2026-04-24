大亞本業旺 Q1強勁Q2樂觀

大亞董事長沈尚弘指出，本業電纜、漆包線表現亮眼，第二季展望也相對樂觀。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電線電纜大廠大亞（1609）董事長沈尚弘昨日出席活動時指出，台灣光電業儘管去年因環評法修惡而遇到逆風，但延宕的案場有逐步啟動，大亞預期明年上半年光電案場可再增加50MW；今年首季受惠台電釋單、民間廠商建廠強勁，本業電纜、漆包線表現亮眼，第二季展望也相對樂觀。

大亞以電纜、能源、創投為三大獲利方向，其中，電線電纜就貢獻營收約9成，當中的電力電纜約7成、漆包線則約1成，太陽能與儲能占營收各約5%。來自半導體產業客戶與台電強韌電網計畫持續釋出訂單，大亞今年也接獲高雄捷運中壓電纜大單，目前在手訂單約150億元。

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大亞在能源事業的布局包括光電、儲能等業務，光電雖有延宕，但沈尚弘認為，中央地方持續溝通見效，農經雙次長會議發揮功能，大亞延宕的案場估計到明年上半年可掛表，約有50MW，累計大亞光電案場超過250MW。儲能方面，大亞也持續建置中，目前已有200MW，但希望台電的電能輔助服務功能可更多元化，增加商品彈性。

談到今年最熱的「表後儲能」，他透露，大亞也有建置，但本身還是自發自用，沈尚弘認為，政策誘因除了有補貼使用國產電池芯之外，關鍵仍在台灣電價，目前國內尖峰、離峰價差還不夠大，企業投入表後儲能還是以穩定供電為主。

針對未來展望，受惠台電穩定釋出強韌電網訂單、民間企業持續建廠，沈尚弘說，首季本業電線電纜、漆包線表現不錯，第二季也相對樂觀；大亞第一季合併營收為83.93億元，年增17.58%，但仍有金融評價損失影響。

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