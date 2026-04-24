布局氫能 信邦攜手威杰能源 鎖定AI應用

信邦電子與威杰能源簽約合作，展開氫能布局藍圖。（信邦提供）

簽署氫能合作協議

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線大廠信邦（3023）擴大綠色能源布局，管理層攜手台灣氫能技術公司威杰能源，雙方將結合氫能供電系統、系統整合與製造能力，鎖定AI算力中心、商用無人機、微型電動車及氫能移動式微電網等應用場域，打造綠色能源解決方案生態系，搶攻新能源商機。

隨著人工智慧應用快速發展，資料中心與算力中心用電需求持續攀升，市場對低碳、穩定且具備長時間供電能力的能源解決方案需求同步升溫。對於信邦攜手威杰能源切入氫能供電市場，市場解讀，將有助既有工業應用與綠能布局，並進一步卡位AI基礎建設帶動的新商機。

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信邦表示，威杰能源為台灣少數長期投入氫能應用技術研發的企業之一，團隊在氫能領域累積多年技術經驗，致力將氫能科技應用於移動式載具及AI算力中心發電應用。

根據雙方合作內容，信邦將結合威杰能源的氫能供電系統，共同拓展不同應用場景的市場機會，涵蓋微型電動車、商用無人機、氫能移動式微電網，及案場級算力中心供電系統等。透過氫能供電系統導入，未來在需要長時間運作、低噪音與低碳排的場景中，可望提供新的能源選項，補足現有電池技術在部分應用環境的限制。

信邦第一季稅後淨利8.65億元，每股稅後盈餘3.6元，年減約6%，管理層表示，受惠於各產業需求逐步增溫，加上新品陸續投產，預期第二季營運將優於第一季。同時，因AI算力需求激增、全球勞動力短缺趨勢不變，公司積極布局AI伺服器浸沒式冷卻系統、人形機器人、低軌衛星及運輸無人機等新應用，強化未來成長動能。

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