北美技術論壇／台積再推先進製程 A13、A12預估2029量產

台積電宣布推出新一代先進製程A13，預計2029年生產，並預告具備晶背供電技術的A12也將於2029年進入生產。（路透檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）2026年技術論壇開跑，美國時間22日由最大的北美市場揭開序幕，繼去年公布A14製程之後，這次宣布推出新一代先進製程A13，預計2029年生產，並預告具備晶背供電技術的A12也將於2029年進入生產，這等於台積電在2奈米以下，仍以系列優化版製程技術提供客戶不同選擇，有望通吃國際大咖AI客戶訂單。

半導體市場產值年增率倍增

台積電並表示，去年全球半導體市場包括記憶體與非記憶體產值年增23%，預估今年將年增達45%，呈現蓬勃發展態勢，主要來自AI需求強勁所帶動，半導體產值達1兆美元里程碑將加速實現。預估2030年全球半導體產值將超過1.5兆美元，其中，HPC（高效能運算）／AI平台將占達55%、智慧型手機約20%、車用與物聯網各10%，其他為5%。

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北美是台積電最大業務市場，AI大咖客戶雲集，共占第一季營收比重達77%；今年技術論壇以「領先矽技術拓展人工智慧」為主題，會中揭示最先進製程技術創新成果，新推出A13製程預計於2029年、A14後一年進入生產，並預告A12導入超級電軌（Super Power Rail）技術，為AI及高效能運算應用提供背面供電，預計於2029年進入生產。

N2U支援AI 2028年生產

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，台積電的客戶總是著眼於未來的創新，他們期待台積電能持續提供可靠的新技術，例如A13技術，在客戶具前瞻性的新設計有需要時，能及時就緒並投入量產。台積電先進製程技術在密度、效能和功耗效率方面引領業界，但仍持續尋找方法進行優化，以更支援客戶未來產品，並作為客戶最可靠的技術夥伴，確保客戶得以成功。

台積電2奈米還推出多個加強版，其中預估N2U將成為支援AI、高效能運算及行動應用的均衡之選，預計2028年開始生產，在自駕車與機器人技術為N2A，這是首款採用奈米片電晶體的汽車製程技術。結合AI晶片需求，先進封裝技術14倍光罩尺寸的CoWoS預計2028年生產，2029年推出大於14倍光罩尺寸的CoWoS；A14級別的系統整合晶片（SoIC）預計於2029年生產；採用COUPE在基板上的真正共同封裝光學（CPO）解決方案，預計今年開始生產。

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