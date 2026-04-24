散戶挺台股 證券劃撥存款 月均首破4兆

就算台股三月陷入震盪格局，散戶參與熱度不減。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕二月底美伊戰事開打，金融市場不確定性升高，但就算台股三月陷入震盪格局，散戶參與熱度不減，資金持續湧入股市。根據中央銀行最新統計，三月散戶（本國自然人）成交金額突破十八兆元，創歷史新高，且證券劃撥存款月平均首度站上四兆元，加上融資餘額攀升至五三八八億元，也是近二十六年新高，顯示投資人對台股仍具高度信心。

央行官員透露，目前觀察散戶參與度仍維持高檔，不排除四月成交金額有機會再創新高。

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央行昨公布三月金融統計，三月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為〇．二三％及〇．四六％；年增率分別上升至七．八三％及五．七九％，主要反映放款與投資年增率走升。

央行官員說，三月證券劃撥存款餘額期底數為三兆九二八六億元，較二月減少一八四五億元，主要是受到地緣政治干擾及股市震盪影響，尤其月底股市出現修正，導致餘額下滑；不過，若以整月平均來看，證券劃撥存款達四兆二三五億元，月增四〇六億元，續創歷史新高，顯示資金仍維持高水位。

3月融資餘額創新高 進場積極

同時，代表市場槓桿操作的融資餘額升至五三八八億元，創下二〇〇〇年六月以來新高，反映散戶進場意願依舊積極。

從成交結構來看，本國自然人三月交易比重達五十二．八％，持續為市場主力，成交金額更攀升至十八兆九七五億元，刷新歷史紀錄；外資交易比重降至三十六％，但成交金額十二兆九三三六億元，同樣寫下新高，顯示市場整體交投熱絡。

至於三月外國人新台幣存款餘額小幅降至二〇二〇億元，較二月減少五十一億元。央行官員指出，從歷史資料觀察，外資存款維持在二千億元以上仍屬偏高水準，三月增減有限，可能與外資資金匯出有關。

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