全球股市逆勢攀高 分析師揭5因素

伊朗戰爭開打近2個月，全球股市卻逆勢上漲。圖為南韓綜合指數（Kospi）週四盤中漲至6,529.97點的歷史最高紀錄時，投資人喜不自勝的表情，該指數最後收在6475.81點。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，伊朗戰爭開打近兩個月，全球股市卻逆勢上漲，從美國到台灣再到南韓，出現一種明顯脫節的現象：儘管地緣政治緊張局勢居高不下，全球股市卻正朝著歷史高點奮力攀升。不過，週四亞洲股市由紅翻黑，因擔憂中東衝突再次升溫。

在最初的動盪過後，金融市場大都已不再糾結於這場衝突，而是關注企業的基本面；即使油價依然在高檔盤旋。投資人正湧入人工智慧（AI）概念股和新興市場股票，這顯示最劇烈的市場波動已經過去，美元也回吐了自衝突爆發以來的漲幅。

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不確定性已經觸頂

分析師認為，市場對這場地緣政治衝突沒做出更負面反應有五個原因。首先，不確定性已經觸頂。市場已消化了最壞的情況，並相信衝突最終會得到解決。由於美伊官員都對談判抱持開放態度，加上延長停火的聲明，市場對達成協議仍充滿信心。

投資人逢低買進心態

其次，投資人逢低買進的心態。回顧二〇二二年初爆發的俄烏戰爭，當時股市一開始出現拋售、大宗商品價格飆升，但很快就恢復了正常。多年來受新聞標題驅動的市場波動和逢低買進的心態，進一步打消投資人長期看空的心態。

石油需求萎縮產生緩衝作用

第三，石油需求萎縮等因素起到的緩衝作用。戰爭造成的能源供應衝擊可能推高油價，但除了部分新興國家嚴重短缺外，尚未引發全面經濟停擺；創紀錄的戰略儲油釋出、主要產油國的部分閒置產能和需求萎縮，都發揮了緩衝作用。

企業獲利狀況良好

第四，企業獲利狀況良好。《彭博》彙編的數據顯示，標普五〇〇指數成分股中近八十％企業已公布首季業績，且獲利超出分析師預期；多家券商上調全年獲利成長預期，使分析師對企業基本面更加樂觀。

AI浪潮捲土重來 推動股價上漲

最後是AI浪潮捲土重來。科技股一直是推動股市上漲的主要動力，在強勁的AI需求推動下，企業獲利在疫情期間展現出韌性。先前台積電已上調今年營收預期，南韓記憶體晶片製造商SK海力士、三星電子也分別公布首季獲利成長五倍、八倍；分析師表示，超大規模資料中心即將公布的獲利和支出計畫，是推動股價進一步上漲的關鍵催化劑。

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