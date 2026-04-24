最強單季 台灣Q1製造業生產年增26.5％

經濟部指出，高階製程的在地化帶動國內外供應鏈在台投資，推升我國製造業的附加價值。示意圖。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕AI（人工智慧）持續暢旺，光環蓋過淡季效應。經濟部統計處昨公布三月工業生產指數一三六．九、年增二十八．六十八％，其中製造業生產指數一三九．九二，寫下歷史單月新高，年增三十．七三％，連續第二十五個月正成長。

今年第一季製造業生產指數一二五．四三，首見淡季第一季創下歷史單季新高，年增率二十六．五二％，連續第九季正成長。

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三月製造業生產表現優於預期，統計處副處長陳玉芳表示，主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續擴增，挹注資訊電子產業生產動能穩步成長；但部分傳統產業因市場競爭及需求回升力道仍緩，抵銷部分增幅。

資訊電子產業方面，三月電子零組件業生產指數一四七．〇二創下歷史新高，年增二十七．八七％，連二十七紅，電腦電子產品及光學製品業年增一四六．三二％。

傳產方面，機械設備業翻正年增七．四八％、基本金屬業也翻正年增五．五四％；化學材料及肥料業仍受市場需求疲弱及國際競爭壓力影響，年減三．八八％。

展望四月，統計處表示，由於去年高基期效應，年增幅可能收斂，預估製造業生產指數落在一三〇．七至一三四．七，年增率介於十七．七％至二十一．三％。

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