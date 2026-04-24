綜所稅申報6新制 230萬戶有感減稅

所得稅申報期間為5月1日至6月1日，但5月1日不開放臨櫃報稅，今年申報戶估700萬戶。（資料照）

基本生活費調高3千元、長照扣除額調至18萬元

〔記者鄭琪芳／台北報導〕五月報稅季將至，財政部昨舉辦「所得稅結算申報記者會」，申報期間為五月一日至六月一日，但五月一日不開放臨櫃報稅，今年申報戶估七〇〇萬戶。中區國稅局表示，今年有六大報稅新制，包括基本生活費調高三千元、長照扣除額調高六萬元等，初估約二三〇萬戶受惠、減稅利益約一三九億元。另，因行政院尚未核定「營利事業所得基本稅額徵收率」修正草案，企業最低稅負稅率維持十二％。

財政部賦稅署長宋秀玲說明，二〇二五年度每人基本生活所需費用調高至二十一．三萬元，預估二〇二萬戶受惠、增加五萬戶，減稅利益一二九億元、增加十二億元。基本生活費總額（二十一．三萬元乘以申報戶人數）超過免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房租支出特別扣除額）合計數，差額得自所得總額中減除。

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長期照顧特別扣除額調高至十八萬元，維持「排富條款」，預估三十五萬戶受惠、減稅利益增十億元。符合衛福部公告三類身心失能者可列報，包括：符合聘僱外籍家庭看護工資格；經長照評估屬第二至八級並實際使用服務；入住住宿式服務機構或團體家屋達一定天數。不過，勞動部雖放寬年滿八十歲以上可申請聘僱外籍看護，仍應符合身心失能資格才能列報；若無聘請外籍看護工而自行照顧者，可自行檢附相關證明文件列報長照扣除額。

網紅分潤等收入 報稅新規上路

另，為鼓勵生育，於衛福部體外受精（試管嬰兒）人工生殖技術補助方案特約機構進行療程，儘管該機構不屬於公立醫院、健保特約醫療院所且未經財政部認定會計紀錄完備正確，只要該療程費用經政府核准補助，減除政府補助及保險給付後，可列報「醫藥及生育費」列舉扣除額。此外，網紅課稅新規上路，個人於網路上發表創作或分享資訊，自平台取得分潤、打賞等收入，屬於執行業務所得，應申報綜所稅。

超商多媒體機不提供健保卡認證

財政資訊中心則表示，今年綜所稅申報系統線上版新增障礙操作模式，便利視障朋友連結報稅系統，搭配報讀軟體即可報稅。不過，超商多媒體資訊機（KIOSK）不再提供健保卡認證服務，可改用自然人憑證取得查詢碼或補印稅額試算繳稅繳納單。

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