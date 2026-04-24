逾半美企憂中國衰退 更甚美中緊張

中國美國商會（AmCham）23日公布年度調查警告，北京當局近期公布的供應鏈新規，可能對美國企業構成「令人擔憂」的衝擊。（路透資料照）

經濟成長放緩 消費者信心疲弱 房地產市場長期不振

對美國企業而言，中國經濟成長放緩，更甚於美中雙邊緊張局勢。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國美國商會（AmCham）週四公布的年度調查顯示，過半數在中美企對中國經濟放緩的疑慮，更甚於美中雙邊緊張局勢；報告並警告，北京當局近期公布的供應鏈新規，可能對美國企業構成「令人擔憂」的衝擊。

中國美商會公布年度調查

報告指出，六十四％的受訪美企擔心中國經濟成長放緩，這項擔憂取代了美中關係緊張（五十八％），成為他們在中國營運面臨的最大挑戰。其他的擔憂包括來自當地企業的競爭壓力（三十一％）、工業產能過剩（三十％），以及監管措施的解釋和執行不一致（二十六％）。

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報告指出，中國當前的經濟挑戰呈現日益結構性的特徵，並列舉多年低迷的通膨、疲弱的消費者信心和房地產市場長期不振等因素，這些都對總體經濟環境構成壓力，凸顯中國正面臨從通膨減緩（disinflation）轉向通縮的風險。

中國三月生產者物價指數（PPI）年增〇．五％，中止連續四十一個月的跌勢，部分是因為伊朗戰爭對原物料價格產生影響，而消費者物價指數（CPI）則上漲一％。

報告指出：「要打破這個惡性循環，可能需要的不僅是傳統的刺激措施，更根本的需求在於切實改善家庭收入和社會保障的範圍，從而建立更持久的消費者信心。」

中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）也警告，中國四月七日公布的供應鏈新規，明定中國當局將可對「危害中國產業與供應鏈安全」的外國企業或個人採取措施，此舉似乎意在阻止外國企業將中國移出其供應鏈。

點名北京供應鏈新規威脅

何邁可指出：「諷刺的是，中國卻持續強化自身供應鏈，以確保不依賴他國。多數美國企業尚未將製程移出中國，但部分企業正尋求多元化布局，若新規限制此類行動，將引發憂慮。」

中國歐盟商會（EUCCC）本月稍早也批評供應鏈新規的相關條文「不明確且模糊」，認為將提高在中國營運或與中國往來的風險；該商會指出，新規可能使「多項正當商業決策」被解讀為威脅中國供應鏈，外企的個別員工可能面臨到出境限制等處罰。

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