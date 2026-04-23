書劍集》戰後新經濟版圖

迫使供應鏈重組的不是源於經濟效率，而是來自政治安全；戰後美、中、歐隊伍中的成員，將更清晰。（美聯社檔案照）

不管是天災或人禍，對經濟的衝擊都會慢慢淡去，而經濟歷史的書寫也似乎順理成章地可以一再回到常軌，就像利率，即使飆高，卻總會在景氣循環中分配到一段下降的走勢；然而，有如黑天鵝般突然出現的疫情或是戰爭，不只一時打亂供應鏈或重塑了全球產業結構，也會促成經濟版圖的更新。

近五年多來，先後發生了二〇二〇年初肺炎疫情的全球擴散、二〇二二年俄羅斯入侵烏克蘭，以及二〇二六年美國與以色列空襲伊朗加劇的地緣衝突，都使全球財經關係重新劃出界線；不過，五年來，全球商品貿易金額與數量仍均創下史上新高，而包括美國在內的歐美國家，以及亞洲的台、日等國的股市，也都一再突破歷史高點。

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全球經濟不僅在疫情後迅速恢復成長，根據世界貿易組織（WTO）統計，二〇二五年全球出口總金額已超過二十六兆美元，較前一年增加一．七兆美元，約成長了七．二％，而即使在川普總統對等關稅干擾下，美國的進、出口也都較前一年提高，進口金額甚至已超過三．四兆美元。不管五年來的外在情勢如何惡劣，跨國經濟關係只有轉變，並未中斷。

劇烈的供應鏈重組在川普首度擔任總統的美中貿易戰時就已開始，台灣及部分國家國內產業結構的變化，也從那時就已加速；而天災、人禍使產業重新洗牌，隨之而來的錢的流動、客戶關係的生變，以及核心技術的爭奪，更從根本改變全球經濟的板塊。

有時候，經濟版圖比政治版圖更具慣性，更難打破，就像歐洲存在已久的義大利北部與德國南部的紡織、機械中心等。過去五年來，發展已久的人工智慧（AI）能夠悄悄地進入生活、工作，以及投資等各個領域，雖有多重原因，但疫情加速線上生活，剛好為AI商業化提供了溫床，再結合各種形式的國家之間的對抗後，才能不以地域為限的刻印出新的跨國經濟版圖。

戰爭使敵我集團鴻溝更深，成員國家即使不直接參戰，角色也更為鮮明；迫使供應鏈重組的不是源於經濟效率，而是來自政治安全。從地域的再連結到關鍵技術的重分工，任何危機都無法阻斷經濟的再發展，但戰後美、中、歐隊伍中的成員，顯然更加清晰。

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