業界大團結 首個金融大語言模型啟動

金融大語言模型專案啟動；金管會主委彭金隆（前排右4）、數發部 部長林宜敬（前排左4）、國科會科技辦公室執行秘書張振豪（前排 左3）、金融總會理事長董瑞斌（前排右3）及召集機構代表中信銀 行董事長陳佳文（前排右2）出席見證。 （金融科技產業聯盟提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為加速台灣金融業數位轉型，金管會指導成立的金融科技產業聯盟於金融科技創新園區FinTechSpace舉辦「金融大語言模型（FinLLM）」專案啟動記者會。

在金管會、數發部及國科會等官員共同見證下，國內16家指標性金融機構（中信金控、中華郵政、台新新光金控、永豐金控、合庫金控、兆豐金控、第一金控、將來銀行、國泰金控、富邦金控、華南金控、凱基金控、彰化銀行、台灣銀行、土地銀行、台灣中小企業銀行）及台灣金融研訓院、資訊工業策進會、政治大學金融科技研究中心、亞太智能機器等單位共同參與，打造在地化最懂台灣金融的大語言模型。

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聯盟由中信金控擔任專案召集人，發起金融大語言模型專案，已列入國家級AI新十大建設的行動方案之一，基於數發部的主權AI語料庫，同時攜手金融研訓院、資策會等合作夥伴，打通合法資料授權、模型訓練與評測、商業模式與維運機制等環節，以打造兼具在地化與專業度的金融AI基礎建設，提升台灣金融業整體科技競爭力。

專案亮點包括推動金融業從「各自研發」轉向「集體協作」的新模式。聯盟指出，透過16家金融機構的群體力量，加上實務場景的深度整合，不僅能大幅降低單一機構發展大語言模型的技術與資源門檻，更能藉此建立具備一致性資訊安全與作業標準的應用典範；另透過合法授權資料，增強模型可解釋性，透過聯盟銀行共同進行審議，建立標準化評測基準，以形成對台灣金融知識判斷能力的共通標準，達成監管要求。

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