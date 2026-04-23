財經青紅燈》平價宅無緣連3年全壘打

今年台灣金聯平價宅銷售率61%，圖為示意圖。（記者徐義平攝）

今年台灣金聯平價宅銷售率61%，對比2024、2025年連2年全壘打（銷售率100%），可明顯感受房市氛圍變化；不過，逾6成的銷售率也讓低迷許久房市買氣感受到溫暖，甚至羨煞不少新建案銷售人員。

回顧前2年平價宅標售，房市最熱時的2024年共釋出88戶，結果吸引4794封標單，甚至有15筆吸引超過100組投標封數，也就是中籤率低於1%，其中超過200組的標的有5組、中籤率低於0.5%，最熱門的一筆更吸引271封標單競標，中籤率僅約0.37%。

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即便2024年9月19日央行祭出第7波選擇性信用管制，2025年平價宅釋出100戶，仍吸引1730封標單競標；不過，單筆房產標的吸引逾百封標單僅3筆，且有9筆房產僅1封標單投標，對比2024年僅1筆，2025年免抽籤的房產標的明顯增加。

今年平價宅標售最終吸引573封標單，且沒有任何一筆競標封數達到100封，但仍有2筆競標封數逾50封，最終釋出100筆標的有61筆順利標出，其中有15筆僅1組投標、投標即中獎，也是近3年最多。

觀察近3年平價宅的投標封數，從2024年的4794封，隨著房市管制趨嚴，2025年下滑至1730封，投標封數對比房市最熱階段、僅有36%，今年買氣更為保守，投標總封數僅剩高峰時的11%，顯示過去「虛胖」買氣已經消風，進入實質自住需求為主；尤其平價宅是滿足自住需求為前提，61%的標脫率也透露出仍有民眾有購屋需求，只是卡在房價、房貸以及房產標的等，是否已全數符合民眾期待，進而催生出出手購屋的意願。（徐義平）

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