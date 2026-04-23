盤勢分析》類股輪動 百花齊放 短線偏多

台股量能回溫且資金動能延續下，短線盤勢仍有望維持偏多走勢。（資料照）

費城半導體指數續漲，台股多頭火力旺，昨日盤中一度勁揚近500點，首次攻上3萬8000點大關，台積電（2330）股價休息，由股王信驊（5274）、聯發科（2454）、鴻海（2317）帶頭攻擊，加權指數與櫃買指數再創歷史新高；中小型電子股噴出，逾100檔上市櫃個股漲停，聯發科連2日亮燈漲停，激勵IC設計族群強勢衝高，矽晶圓、散熱、特用化學、先進製程設備相關個股大漲，矽光子、低軌衛星族群回檔，加權指數終場上漲273.36點，收在3萬7878.47點，再創收盤新高，成交量9752億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，指數續創新高，3萬8之上震盪加劇，權值股皆大漲後，原本主流矽光子及低軌衛星族群漲多休息，資金轉往IC設計及部分散熱與特化類股，已在右上角族群應等待拉回；近期投機效應已擴散至中低位階想像題材，高檔需進一步量能擴增，記憶體族群上檔仍有層層套牢賣壓，建議中長線仍以熱門主流族群為主。

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國票證券指出，隨著市場逐步淡化戰爭因素干擾，全球股市再度轉強，台股近日成交均量回升至9000億元之上，顯示資金明顯回流，帶動盤面個股呈現輪動上漲、百花齊放的格局。在量能回溫且資金動能延續下，短線盤勢仍有望維持偏多走勢。

3大法人昨合計買超160億元，外資買超116億元、投信買超36.5億元、自營商買超7.3億元；外資台指期淨空單昨增加1260口，累積外資台指期淨空單約4.25萬口。（記者卓怡君）

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