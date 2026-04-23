AI產能滿載 東南亞穩健擴產／貿聯-KY展望維持樂觀

貿聯-KY總經理鄧劍華看好AI長期發展趨勢，昨曝光集團在東南亞完整的佈局藍圖。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）積極因應人工智慧需求成長，總經理鄧劍華昨日表示，目前AI相關產能已處於滿載狀態，且客戶未來數年需求明確向上，公司已啟動新一波增產計畫，今年營運目標為逐季增溫，擴廠布局重心會先聚焦越南與馬來西亞，以支撐絡繹不絕的新需求。

貿聯新加坡廠定位為高附加價值據點，負責新品導入與複雜半導體設備機櫃組裝，同時兼具區域研發中心角色；馬來西亞檳城廠則承擔大量生產任務，特別是高速線纜等產品，柔佛廠則作為新加坡衛星工廠，具備完整金屬加工供應鏈；印尼巴淡島廠則主攻高效能運算相關產品的大量生產，憑藉鄰近新加坡的地理優勢，提升出口效率。

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鄧劍華指出，近期觀察客戶需求能見度持續提升，無論既有客戶新專案，或新客戶導入，皆帶來穩定業務機會，在需求明確前提下，擴產屬合理且必要的投資決策。集團目前全球廠區已達約40座，高於去年的38座，越南新產線預計今年下半年投產，馬來西亞柔佛新廠規劃2027上半年量產。

在技術發展方面，市場關注的共同封裝光學（CPO）技術仍處於早期階段，鄧劍華表示，儘管已有廠商可進行小量出樣或實驗室製作，但目前尚未看到實際大規模量產時程，客戶亦未有明確導入規劃。相較之下，公司新一代Vera Rubin產品進展較為明確，已完成100A規格認證，預計於今年第4季開始出貨。

外部環境方面，市場關注中東地區衝突可能推升運輸與材料成本，鄧劍華強調，貿聯將與客戶協商分攤壓力，目前尚未出現提前拉貨或延後出貨情形，整體需求維持穩定，展望不受影響，仍然維持樂觀。

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