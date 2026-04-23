聯亞Q1獲利年增6.57倍 Q2續旺

聯亞法說報喜，首季獲利年增6.57倍，Q2營收續看旺。（擷取官網）

矽光產品出貨供不應求 3.2T下半年量產

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠聯亞（3081）昨日舉行法說會，財務長楊吉裕指出，2025年聯亞的矽光產品出貨量年成長3倍，但目前產出仍低於客戶需求，隨著聯亞及下游代工廠產能持續擴增，今年第2季、全年營收的季增、年增幅度可望略優於去年第4季的季增幅度16%；而1.6T矽光產品已量產，3.2T產品則預計於今年下半年透過CW Laser技術導入量產。

聯亞第1季營收9.04億元，季增41%、年增99%，毛利率升至54.8%，季增6個百分點、年增23個百分點，稅後盈餘3.18億元，季增67.4%、年增6.57倍，每股稅後盈餘3.44元。楊吉裕表示，今年營收成長並非來自單一因素，而是受惠於2吋升級3吋基板製程、技術優化，以及後段合作夥伴產能逐步釋放等動能推升；而第1季營收中，單一主要客戶的占比已在50%以下，新增客戶的占比則超過一半，顯示營收來源多元化，且新客戶拓展見到成效。

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住友電工簽5年InP基板長約

全年毛利率是否可望與第1季相當，楊吉裕說，第1季毛利率亮麗，除規模經濟外，部分量產的新規格產品則是高單價，隨著產能擴充與新產品導入，折舊與人力成本增加，加上新規格量產初期的學習曲線，可能對毛利率帶來壓力，但若營收規模持續擴大，將有助抵銷部分成本上升影響。

看好矽光產品需求持續升溫，聯亞董事會已決議將今年資本支出由原先7億元，上修到13.15億元，提前布局2027年下半年後的需求成長。楊吉裕說，未來1、2個季度可能也會新增資本支出，以因應2028年後的產能。為確保關鍵原物料供應之穩定性，聯亞已與日商住友電氣工業簽訂為期5年之磷化銦（InP）基板長期供貨合約。

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