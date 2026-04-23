童子賢：中東戰事推升供應鏈成本 台灣憑實力維持優勢

童子賢認為，台灣產業不僅要維持既有優勢，更須積極強化對外布局能力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠和碩（4938）董事長童子賢昨表示，中東戰事升溫已開始對全球供應鏈產生成本壓力，尤其燃油價格上揚將進一步推升運輸與物流費用，對產業營運形成外部變數。不過，此類衝擊屬於全球性挑戰，並非台灣單一市場風險，只要台灣持續維持在全球產業鏈中的關鍵地位，憑藉核心競爭力，整體相對優勢仍可望維持穩定。

童子賢指出，從過去經驗來看，地緣政治與突發事件經常透過能源價格與運輸成本傳導至產業端，例如疫情期間海運費用曾大幅飆升，企業普遍面臨供應鏈重組與成本上升壓力；此次中東局勢同樣牽動能源市場，燃油成本攀升將直接反映在運費與供應鏈運作上，對製造業與電子產業而言，皆屬不可忽視的變數。

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不過，童子賢認為，市場無須過度放大單一區域衝突的影響，畢竟目前全球化的供應鏈已具備一定彈性，且台灣產業長期在電子製造、資訊科技與關鍵零組件領域扮演重要合作夥伴角色，只要此一定位不變，台灣在國際分工中的價值就不會因短期事件而動搖。

童子賢回顧近年產業發展，全球歷經疫情、俄烏戰爭等多重衝擊，但台灣經濟仍維持成長動能，顯示產業體質具備相當韌性。面對中東戰事帶來的新一波不確定性，關鍵不在於是否完全避開風險，而在於企業能否透過技術能力、供應鏈管理與市場布局，持續強化自身競爭優勢。

靠技術布局 企業續強化競爭力

他也點出，全球經濟環境現階段正出現結構性轉變，過去以成本與效率為導向的自由貿易模式，正逐步讓位於以國家安全與產業主導權為核心的政策導向，各國透過法規與政策介入資源配置，使企業在進行跨國投資與產能布局時，需更加審慎評估風險與條件。

強化海外布局 才能穩健擴張

在此背景下，童子賢認為，台灣產業不僅要維持既有的優勢，更須積極強化對外的布局能力。近年台灣對外投資金額持續攀升，顯示企業已經具備走向全球的資本實力與企圖心，未來仍需搭配完善的法規、金融與策略規劃，提升海外投資成功率，才能在變動的國際局勢中站穩腳步、持續擴張。

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