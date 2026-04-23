內捲無極限 中國爆「影子供應鏈」

一張令人失望的蛋糕訂單，引發一場大規模調查，凸顯中國激烈的價格戰，已使企業陷入惡性循環。（示意圖，路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）昨報導，一張令人失望的蛋糕訂單，引發一場大規模調查，意外揭露中國影子食品供應鏈以及參與運作的數萬家「幽靈」供應商，導致中國一些最大企業遭天價罰款，並凸顯價格割喉戰帶來的弊端。

報導指出，該調查始於去年夏季，北京一名劉姓消費者透過外賣平台訂購生日蛋糕，卻發現收到的成品上綴有不可食用的花朵，於是向地方政府舉報。

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監管人員調查發現，這家在電商平台上稱為「甜顏情書」的蛋糕店，是以假食品許可證經營，號稱有近四百家分店，但全無實體店面的虛假蛋糕連鎖店。

調查人員在電商平台向該店家訂購一個二五三元人民幣（以下同）的蛋糕，經追查，店家接單後，立即將訂單轉至「轉單寶」平台，實際蛋糕製作者削價競標，最終一家業者以八十元最低價得標。這張二五三元的訂單，除去電商平台抽成二十％外，甜顏情書賺取一二二元，實際製作者則須支付四％轉單費，實際僅取得七十七元，其中一部分還須支付快遞費用。

CNN報導，監管單位十個月的調查凸顯中國激烈的價格戰，已使企業陷入惡性循環。這種「內捲」近年蔓延至中國各行各業，從電動車至太陽能，無一倖免，隨著價格下滑、消費疲軟，該趨勢加劇中國的通縮問題，對經濟復甦造成壓力。

中國市監局根據轉單數據，清查拼多多、美團、淘寶等七家平台，發現在相關電商上營運的幽靈蛋糕店近六．八萬家，已出售超過三六〇萬個蛋糕。該單位隨即開罰三十六億人民幣（約一六六．三億台幣），創該單位二〇一五年成立以來最鉅額開罰。

市監局官員韓冰表示，這絕非小違規，「而是新形式的非法活動，而且已產業化、規模化了」。

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