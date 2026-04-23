關鍵礦產去中 美促盟友支付「國安溢價」

美國貿易代表葛里爾指出，美國盟友必須為採購中國以外的關鍵礦產付出「國安溢價」。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾指出，美國盟友必須為採購中國以外的關鍵礦產付出「國安溢價」，這些採購將來自計畫中的貿易夥伴集團。此舉旨在突破中國對關鍵礦產供應的掌控地位。

英國《金融時報》報導，美國希望該集團成員設定最低礦產交易價格，以保護其開礦與加工投資，同時對非集團生產者，比如中國，實施高關稅或其他壁壘，以避免其降低價格。知情人士透露，相關計畫已引發一些美國盟友疑慮，他們擔心此舉將升高企業成本，並導致中國貿易報復。

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葛里爾︰只談成本效益 陷倚中困境

葛里爾負責制定計畫細節，並向夥伴國家分享。他將西方國家對中國關鍵礦產的依賴，歸因於各國對商業成本的過度關注。他說：「當貿易夥伴對最低價格或相關機制的經濟成本表達疑慮時，我只會說，你們談論的成本效益，正是我們為什麼陷入當前境況的原因。」

他強調：「有一種溢價，我稱之為『國安溢價』，為了擁有安全的供應鏈，我們全都將支付『國安溢價』」。他說，已將此訊息告知美國盟友。

一些知情人士表示，美國貿易夥伴憂心，保護礦產的措施將增加國防、汽車製造與乾淨能源等產業的成本。

自去年中國以出口管制方式限縮稀土供應後，確保稀土與關鍵礦產的供應成為川普政府的首要任務。

今年初，美國貿易夥伴表達願意與華府合作，確保礦產供應鏈，當時歐盟與日本發表聯合聲明，承諾「與志同道合夥伴，尋求多邊關鍵礦產貿易倡議」。根據今年二月公布的聲明，該倡議可能包含協調貿易政策機制，比如跨境調整底價、價差補貼，或以約定價格，相互採購礦產的協議。

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