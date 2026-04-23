經長︰油源穩定 瀝青不致短缺

中油整體原油安全存量維持約140天，超過法定的90天。圖為停靠基隆港的油輪。（路透資料照）

原油存量140天 逾法定的90天

〔記者廖家寧／台北報導〕中東戰事封鎖荷姆茲海峽影響油輪運行，干擾全球能源價格及石化產品供應，各界關切原油抵台到港狀況。經濟部長龔明鑫昨表示，本月共有四艘原油油輪按照既定期程抵台，五月已規劃四、五艘船到港；另中油自美國採購原油比重已提升至約六十％，整體原油安全存量維持約一四〇天，超過法定的九十天，油源狀況掌握維持正常。

龔明鑫表示，近期國際油價趨於和緩、維持每桶約九十美元，若中東情勢穩定下來，突破一〇〇美元的機率不高。現在中油與台塑化各僅有一艘油輪在波斯灣作業，其餘則調整運輸路線，繞道改由紅海等相對安全的出口管道運送；中油自美國採購原油比重已提升至約六十％，整體原油安全存量維持約一四〇天，超過法定的九十天，台灣穩定掌握油源。

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至於傳有公共工程承包商反映瀝青不足導致施工暫緩，近期台塑旗下超大型油輪君善輪已通過荷姆茲海峽，正在運送約二〇〇萬桶原油駛向台灣，預計下月初抵達麥寮港，將有助於緩解工程用瀝青及其他石化塑膠產品供應不足情形。龔明鑫表示，台灣每日原油需求約十五萬桶，二〇〇萬桶原油可支撐國內逾半個月需求，本月中油到港油輪有三艘、台塑化則有一艘，可望穩定石化原料供應。

龔明鑫補充，國內瀝青庫存及產能初估可供應至六月底，中油已啟動直接對外採購，台塑化也可煉製原油瀝青，若公共工程個案因瀝青短缺影響工期，經濟部將協助個案媒合。

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