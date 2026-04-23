無須中國惠台 經長︰台靠自己創佳績

經濟部長龔明鑫昨強調，近5、6年來台灣經濟表現優異，並非是受惠於中國惠台措施，台灣本身已經走出自己的路。（記者叢昌瑾攝）

近5、6年台灣經濟表現優異

〔記者廖家寧／台北報導〕中共新一波十項涉台措施，其中第八項為研究支持台灣中小微企業開拓中國市場，立委關切國內產業會再陷入「養套殺」風險。對此，經濟部長龔明鑫昨表示，目前來看項目內容模糊，具體細節也不清楚；他強調，近五、六年來台灣經濟表現優異，並非是受惠於中國惠台措施，台灣本身已經走出自己的路。

涉台10措施 具體細節不清楚

龔明鑫指出，十項涉台措施中，第八項「研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微型企業依法依規開拓中國市場」與經濟部執掌業務相關，但事實上涉台措施項目寫得很模糊，具體細節也沒說清楚。

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他表示，台灣二〇二五年經濟成長率達到八．六八％，今年預估成長逾七％，近五、六年來台灣經濟都非常好，並非是受惠於中國惠台措施，台灣本身已經走出自己很好的路。

過去中國常因政治因素單方面動輒關閉市場，沒有可依循標準，增添台灣農漁產品、食品業的風險，這次涉台十項措施也包括「有政治前提」的開放，例如台灣農漁產品輸出中國必須建立在九二共識上、影劇輸出要符合中國式政治正確。

對此，龔明鑫表示，中國將原已開放的項目取消有其政治考量，單方面取消對產業是很困擾的事，但台灣從二〇一六年起持續分散市場，在尋求替代市場上也獲得很好的成果；如果中國再次開放的話，希望不要設有前提是最好，兩岸經貿交流要確立穩定秩序，由「政府對政府」來談是最好的方式。他補充，所謂走出自己的路，並非要與中國斷絕經貿關係，多元市場的開發與拓展是基於分散風險策略。

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