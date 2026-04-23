中國企業挖角跳槽 竊全球領先技術 長春石化2內鬼起訴

長春石化的兩名派駐中國的幹部卓姓、劉姓男子，涉嫌在離職前竊取公司銅箔製作等核心技術，洩漏給中國廣東盈華電子科技公司，苗栗地檢署昨將兩人起訴。圖為長春石化苗栗廠。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣前三大石化集團長春石化的兩名派駐中國的幹部卓姓、劉姓男子，涉嫌在離職前竊取公司銅箔製作等核心技術，洩漏給中國廣東盈華電子科技公司。苗栗地檢署昨偵結，依違反營業秘密法將兩人起訴。

洩漏銅箔技術 長春損失難估計

檢方調查，卓男、劉男原受僱長春苗栗廠，分別自二〇二二、二〇一八年起派駐中國，任課長級幹部。兩人迄前年十二月離職前，把長春領先全球的銅箔生產方法、技術、製程、配方及其他可用於生產、銷售或經營等資訊，以公用電子信箱寄至其私人電子信箱，儲存於手機後再以中國通訊軟體微信，洩漏給廣東盈華電子科技。

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此外，卓男離職後轉任廣東盈華電子科技，並在台招募劉男赴中任職。檢方指出，盈華電子科技未經經濟部許可，即由卓男在台從事業務活動，卓男另涉違反兩岸條例規定，一併提起公訴。

長春則回應，公司於兩人離職前察覺有異報案追查，因銅箔技術等遭洩漏，影響市場行情，且中國方面難以台灣法律限制規範，損失難以估計。

長春石化自一九八七年起自行研發銅箔製造技術，並分別於台灣苗栗及中國江蘇常熟設廠生產。一九八八年量產至今，已研發各種適用於高科技產業用銅箔，用途涵蓋各式玻璃纖維環氧樹脂基材、多層印刷電路板、軟性電路板、IC載板、鋰離子電池等，包括特斯拉等電動車大廠電池及蘋果手機電路板也採用；此外，長春也是台積電優良供應商。

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