財經青紅燈》超車日韓之後

南韓《朝鮮日報》本月20日發布社論警告，在人工智慧（AI）時代，南韓若僅依賴記憶體晶片出口，有可能淪為台灣的代工國。 圖為南韓2大記憶體晶片大廠三星電子和ＳＫ海力士。（彭博資料照）

■鄭琪芳

在半導體產業高速成長帶動下，近幾年台灣經濟表現亮眼，繼2024年人均GDP超車日本後，2025年台灣人均GDP反超南韓；國際貨幣基金（IMF）更預測，2031年南韓人均所得將落後台灣逾1萬美元，台灣人均GDP不僅超車日韓，且差距持續擴大。然而，台灣人均GDP超車日韓之後，除了擴大領先優勢之外，如何改善產業失衡問題，讓全民對經濟成長更有感，將是政府持續面對的挑戰。

受惠於AI商機爆發、美中經貿對抗、去中化浪潮及供應鏈重組等趨勢，台灣挾半導體產業競爭優勢，近幾年重現經濟高速成長榮景。2025年台灣GDP成長8.68%、創15年新高，2026年GDP成長率有望上修至8%以上，預估人均GDP達4.4萬美元以上。

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反觀南韓，2025年GDP僅成長1%，儘管近年來南韓出口表現較佳，但主因輸往我國的記憶體大增，台灣已在全球AI供應鏈取得關鍵地位，南韓卻須依賴台灣，韓媒提出「可能淪為台灣的代工國」的警告，並非杞人憂天。

台灣經濟表現亮眼，除了全民共同努力之外，政府相關政策也有助益，誠如韓媒所言，「台灣的躍進與政府將晶片視為國安問題並提供全方位的扶持息息相關」。此外，從我國經貿版圖變化，可發現台灣經濟表現與對中國經貿依存度呈「負相關」，即對中國經貿依存度降低，台灣經濟發展反而更好。

當前台灣經濟正走在正確的道路上，現階段發展策略應是擴大領先優勢，並改善產業發展不均衡問題，讓全民共享經濟成長果實，近10年來，政府從減稅、補助、輔導產業轉型等方面著手，確有部分成效，但政策規劃及執行仍有改善空間，未來如何強化及落實相關政策以提升成效，政府應審慎評估。

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