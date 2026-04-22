3年30億 精誠搶台商海外設廠商機

精誠強化AI與全球市場佈局。圖左三者為董事長林隆奮。（記者歐宇祥攝）

建設AI服務與產品 2031年前營收向千億元規模邁進

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合大廠精誠（6214）董事長林隆奮昨日表示，精誠將AI視為第三條成長曲線，並著眼全球化AI服務，支持台商的海外拓展腳步，未來3年將投資30億元建設AI服務與產品，至2031年前營收向千億元規模邁進。

跟隨台灣半導體廠 赴美日關鍵市場

針對精誠海外市場發展，林隆奮也說，海外營收將從去年（2025）的20%占比持續成長，尤其看好新加坡等東南亞市場，並將隨台灣半導體廠、製造業廠商赴美日關鍵市場。

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精誠第一季營收創同期新高、表現不俗。林隆奮指出，精誠在營收規模、獲利能力等各方面都領先同業，在AI領域也已鑽研自有產品，預估今年AI相關營收逾30億元、比重約8%，包含核心業務加值及精誠的自研產品，AI產品的占比提升也將使精誠的毛利率持續優化。

在全球布局方面，精誠本就有跨足中國與東南亞市場，營運範圍涵蓋23個國家。林隆奮指出，目前海外市場仍以中國、香港占比最高，不過新加坡與東南亞各國在AI、資安與雲端需求都大幅度提升，精誠主要隨台灣半導體廠、製造業向海外擴張。

精誠說明，公司已與日本重要合作夥伴達成策略聯盟，利用其集團化的海外業務基礎，強化精誠在日本、北美與東南亞的IT服務量能。林隆奮也看好在台灣半導體廠商持續向外擴張下，日本、美國將成為精誠隨台商出海的關鍵市場。

配合客戶需求 打造多元算力組合

精誠表示，從全球市場的觀點來看，台灣資服業的規模很小，未來有很大成長空間，與世界級的客戶合作共同出海，就能為資服業爭取更大的舞台；精誠能配合客戶需求打造多元算力組合，確保資安並客製化開發，看好AI成為未來重要成長動能。

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