Trainium3新晶片熱賣 世芯下半年營運大跳躍

世芯近期股價出現大V轉。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕Amazon執行長4月發布的年度致股東信及相關市場報告，提到最新一代晶片Trainium 3雖然才剛開始出貨，但呈現預約已接近滿額的熱況，國內矽智材廠世芯-KY（3661）為Trainium 3供應商，今年世芯靠著Trainium 3營收貢獻、有望再創新高。

Trainium 3預計於第二季開始量產，世芯第三季營收可望大增，今年Trainium 3將有80%營收集中在下半年貢獻，屆時世芯營運有望出現跳增性的成長。

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近期世芯股價出現大V轉，呈現破底翻，昨日更一舉衝上漲停3985元，從3月31日低點2480元到昨日漲停，波段大漲60.68%，外資與投信連日進場大買，4月以來外資大買5403張、投信買超1191張。

世芯首季合併營收41.8億元，季減11%，年減60%，低於市場預期，主要是3奈米網通專案遞延，導致NRE（委託設計）營收低於預期；市場高度關注Trainium 3對世芯的貢獻，法人預估Trainium 3於2026年及2027年各為200萬顆。就量產服務分配來看，世芯承接120萬顆的訂單，明年有機會進一步取得更多訂單。

此外，世芯先前預告下一代2奈米AI加速器專案預計年底完成設計定案，有望在明年進入量產，同時也有多項2奈米專案陸續啟動，今年NRE亦扮演營收成長主力，ADAS（先進駕駛輔助系統）晶片也將帶來另一成長動能，自今年起公司將進入新一輪成長階段。

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