燃油價格走勢 左右華航營運表現

華航董事長高星潢昨表示，第二季及全年營運表現，都將視油價走勢而定。圖為中華航空Boeing 737-800客機。（記者朱沛雄攝）

目前平均載客率仍維持在85%以上

〔記者王憶紅／台北報導〕中東戰火爆發後，航空燃油價格高漲，華航（2610）董事長高星潢昨表示，華航目前平均載客率維持在85%以上，未明顯受到4月燃油附加費調漲的影響，在油價上下波動大的情形下，第二季及全年營運表現，都將視油價走勢而定。

貨運燃油附加費 5月又調漲

因應油價飆漲，華航、長榮航（2618）、星宇航空（2646）陸續調高客、貨運燃油附加費，最新一波的貨運燃油附加費將在5月調漲，台灣貨物出口到歐美、亞洲等地區的燃油附加費，漲幅約1倍。

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華航預計5月1日起調漲台灣貨物出口至歐美地區的燃油附加費，從目前每公斤41元漲至81元，台灣出口至亞洲的燃油附加費，從目前每公斤14元漲至28元。長榮航空、星宇航空從5月2日起也調整航空貨運燃油附加費，漲價數據、調幅與華航相同。

市場人士指出，目前台灣直飛美國的空運價格每公斤約新台幣261元至291元，5月調漲後，將達300元以上，不排除4月下旬將掀起一波搶出貨潮。

對於調高航空貨物燃油附加費一事，高星潢指出，市場價格由供給與需求決定，會跟著市場走。至於油價高漲一事，高星潢指出經營三大原則，包括不讓航班中斷、滿足旅客需求、合理反映成本的增加。目前華航油料成本占比近40%，油料避險比重相當低。

法人下修獲利 華航：拚擴大營收

在客運方面，高星潢說，中東局勢不穩，原經由中東轉機的客源已分散，目前華航直飛歐洲線的需求強勁，平均載客率達90%以上，雖然因戰爭影響需要繞路，但增加的時間不多，華航會視需求調整航網。

對於法人下修航空股今年獲利，高星潢說，因油價走高、成本高漲，法人下修獲利預期是合理的數字觀念，但華航會努力擴大營收。

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