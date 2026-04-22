代工價格大漲 力積電Q2獲利估大成長

力積電DRAM代工價格已在3月大幅調高，預計漲價自6月起開始對營收產生貢獻。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）昨召開法說會，總經理朱憲國指出，公司DRAM代工價格已在3月大幅調高，預計漲價自6月起開始對營收產生貢獻，4月起NAND快閃記憶體代工價也大幅調漲，加上延續上季調漲12吋邏輯代工價格，預估公司繼第一季轉虧為盈後，第二季營收與獲利可望顯著成長。

朱憲國表示，力積電第一季包括DRAM加上快閃記憶體代工占營收比重約44%，季增加4個百分點，主要因平均銷售價格（ASP）提升所驅動，預估記憶體漲價效益在第二季將更顯著。儘管近期DRAM出現拋售變現等市場雜音，但他重申記憶體市場預期供給缺口仍會持續到2026年下半年。

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3D AI Foundry 未來獲利主動能

朱憲國也指出，公司從2026年起正式轉型為以AI應用為核心的專業晶圓代工廠，未來3D AI Foundry將成為公司記憶體代工及邏輯代工之外的第三大支柱，也是未來幾年公司營收及獲利成長的主要動能。

朱憲國說明，力積電以原來記憶體技術為基底，結合邏輯控制晶片，並提供電源管理IC、功率元件、矽中介層及矽電容等應用於2.5D先進封裝重要元件的代工服務。此外，提前布局3D WoW（晶圓堆疊）技術，緊跟AI雲端及終端應用的成長浪潮。

至於與美光合作的PWF（後段晶圓製造代工），朱憲國指出，已於新竹廠區著手擴建無塵室，預計今年第三季開始搬入機台、第四季開始試產，2027年第四季進入量產，目標月產能2萬片。

朱憲國表示，力積電3D AI Foundry事業去年僅占營收2%，2026年矽中介層及矽電容對營收貢獻將明顯增加，加上2027年起PWF及WoW自有代工平台需求逐漸擴大，預計3年內，3D AI Foundry營收比重將達2到3成，未來毛利率目標也希望重返疫情期間達4成以上。

Q1本業獲利逾5億元 終結連10虧

受惠銅鑼廠賣給美光的業外挹注，帶動力積電單季稅後淨利達142.3億元，每股稅後盈餘（EPS）達3.36元，創單季獲利新高；若不計美光交易，本業獲利超過5億元，終結連10季虧損。

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