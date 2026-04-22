畢業即失業 中國青年失業率飆16.9％

中國國家統計局表示，3月城鎮不含在校生的16至24歲青年失業率達16.9％，較2月高出0.8個百分點。（法新社資料照）

今夏大畢生 比去年增4％

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管中國公布第一季經濟成長率優於預期，但三月青年失業率升至四個月來最高。香港《南華早報》報導，中國國家統計局表示，三月城鎮不含在校生的十六至廿四歲青年失業率達十六．九％，較二月高出〇．八個百分點；由於中國今年夏天估有破紀錄的一二七〇萬名大學畢業生準備投入職場，比去年增加約四％，青年就業問題恐令北京當局備感壓力。

因通縮壓力與外部不確定性，對於缺乏專業背景的中國年輕人而言，特別難以找到工作。許多年輕人已選擇繼續讀研究所，延後進入職場；有些人則報考公務員，盼抱個「鐵飯碗」。但隨著考季結束，未考取研究所或公務員的人，仍須回歸競爭更為激烈的就業市場。

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來自河北省的白曦（音譯）去年自大學金融管理系畢業後，一邊兼職工作、一邊參加地方公務員考試，在落榜後，最近開始找工作。她說：「我已經沒有精力準備考公務員考試了，再考一次只會浪費時間。」

這些考試競爭異常激烈。去年十二月，有超過三七〇萬人參加全國公務員考試，是北京當局將報考年齡上限放寬到三十五歲以上後的首次考試，平均每個職位有九十八名考生參與競爭。

白曦目前希望能在北京找到一個會計或審計工作，她已透過招聘平台向一千多家公司投遞了履歷，但只獲得八家公司的面試機會。

中國國家統計局數據顯示，三月廿五至廿九歲城鎮不含在校生的失業率為七．七％ ，高於二月的七．二％，為二〇二三年十二月推出該級距以來的最高數字。

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