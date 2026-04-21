盤勢分析》內資瘋狂進場 小型股飆翻天

台股昨日一度大漲540點，再創歷史新高，但最後一盤台積電遭到摜壓，終場上漲154點，收在3萬6958點。（歐新社）

美伊戰事詭譎多變，上週因荷姆茲海峽一度開放，美股噴出，標普、那指及費半指數同步創下歷史新高，伊朗之後再度封鎖荷姆茲海峽，但台股多頭馬車續航，昨日上市櫃股票約130檔亮燈漲停，加權指數一度大漲540點，來到3萬7344.5點，再創歷史新高，OTC指數漲勢更為驚人，勁揚3%，內資瘋狂進場，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）再飆新高，但最後一盤台積電（2330）遭到摜壓，由紅翻黑收最低，加權指數漲幅收斂，終場上漲154.46點，收在3萬6958.8點，成交量9497億元。

統一證券分析，櫃買指數強勢，表示內資持續作多，但仍須關注美伊談判進展，地緣政治風險未解，宜適度保留現金，以防荷姆茲海峽風險推升通膨，若因地緣衝突回檔，可分批布局AI權值股。

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玉山市值動能50ETF經理人楊立楷指出，本週起美股進入科技股超級財報週，若指標大廠能繳出亮眼財報，則有助於維持多頭氣勢不墜，進而挹注相關台廠供應鏈獲利營運表現。目前台股大中小型股多頭雨露均霑，若盤面上權值電子股仍維持強勢走勢，甚至持續推升指數，將為台股續創高提供有利條件。

三大法人昨合計賣超21.1億元，其中外資買超43.4億元、投信賣超16.1億元、自營商賣超48.4億元；外資台指期淨空單昨增加1467口，累積外資台指期淨空單逾4.26萬口。（記者卓怡君）

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