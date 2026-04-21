財經青紅燈》強生、圖靈吹哨壯膽

強生製藥打算強娶國內藥廠健亞。（取自官網）

生技業今年有兩件跟經營權相關的事件，一件是強生製藥（4747）打算強娶國內藥廠健亞（4130），一件是圖靈私募基金買股意圖進入醫材廠優盛（4121）董事會。本來上市櫃公司經營權被挑戰是資本市場常發生的事，不過不能以假亂真，否則只是吹哨給自己壯膽而已。

健亞與易威（1799）的合併案，將在本週三健亞股東會上進行表決，上週強生發出新聞稿，表態要帶領健亞股東否決合併案，強生指稱持有健亞已達27%，加上其餘反對合併案的股權總計已近4成；但事實上強生在這次股東會停止過戶日前持有健亞股權僅17%，多的股權都是近期才加碼，顯然嘴巴說不看好合併案，但過去這一個月拚命買進健亞，身體比嘴巴誠實。

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強生本業營運不佳，雖然特別公告首季獲利年增155%，但多數都是業外貢獻，而這些業外都來自持有的健亞股票價格上漲加持，本業根本衰退，標準的魚目混珠、掩蓋本業不佳的事實。

另一案也很有趣，圖靈從去年到今年2月一直從市場買進優盛股票，一度持有7千張、比重8.6%，圖靈用這樣的持股比重跟公司派談判，原本要求三分之一董事席次，還要過半獨董，公司派後來未同意，決定也從市場買回股票，但圖靈竟然倒2500張股票給公司派，且不說圖靈都是用融資買股，想要爭奪董事席次卻還趁勢獲利了結，根本沒有長期持股的打算。

由於公司派掌握三大委託書通路商，因此圖靈日前向優盛股東信心喊話，希望支持圖靈提名的兩位獨董進入董事會，畫了一個三年的大餅，先瘦身、然後賣佑全藥局、最後現金減資，這些策略，實在沒什麼高明之處，況且一個用融資買股、還會賺短線價差的私募基金，剩下不到6%股權，到底憑什麼要兩席獨董，簡直比強生還不如。（陳永吉）

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