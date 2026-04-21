台達電攜手三菱重工 打造新一代能源管理系統

台達電持續深化智慧製造與能源管理布局，管理層攜手日本三菱重工業打造新一代能源管理系統。（資料照）

搶攻製造業邁向低碳與能源轉型關鍵商機

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化智慧製造與能源管理布局，該公司攜手日本三菱重工，於其廣島三原製作所啟動工廠能源管理升級計畫，導入人工智慧（AI）與數位雙生技術，打造新一代能源管理系統，搶攻製造業邁向低碳與能源轉型過程中的關鍵商機。

台達電指出，此次合作場域為三菱重工旗下「碳中和轉型樞紐三原」（CNTH三原），為其推動2040年達成碳中和目標的重要據點之一。隨著製造業能源使用結構日益複雜，加上減碳壓力持續升溫，工廠能源管理從過往的設備節能，逐步邁向數據化與系統化整合，成為企業提升營運效率與落實永續發展的核心環節。

請繼續往下閱讀...

在技術與解決方案布局方面，台達電將結合旗下長期累積的電力電子技術，導入能源數據分析、物聯網（IoT）連接、儲能系統（BESS），並進一步整合AI與數位雙生應用，構建高階能源管理平台。透過即時數據監測與模擬分析，企業可動態調整能源使用策略，優化整體能源配置與運行效率，進一步降低碳排與營運成本。

根據規劃，雙方首先將進入前期調查階段，針對工廠既有的計測基礎設施、數據連接能力、通訊環境與資料管理體系進行全面評估，釐清現階段數據成熟度與系統整合條件。在此基礎上，雙方亦將著手規劃未來系統架構，涵蓋IoT連接與能源數據整合，為導入AI與數位雙生技術奠定基礎。

雙方後續將依據前期成果，進一步制定能源管理升級的導入藍圖，並評估建置IoT基礎設施等下一階段推動方向，逐步落實智慧能源管理於實際生產場域。後續期望透過此次合作，累積製造業能源最佳化與營運效率提升的實務經驗，並發展可複製的能源管理模式，未來有機會擴展至更多國內外生產據點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法