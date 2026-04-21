油價飆！ 信越矽利康喊漲 崇越電跟進協商客戶漲價

日本信越化學上週五宣布將對矽利康（Silicone）全線產品調漲價格幅度達10%以上，預計今年5月1起調漲。（取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕中東戰火直接衝擊全球能源市場，也導致原油及輕油價格大幅高漲，衍生原物料成本受波及，日本信越化學上週五宣布將對矽利康（Silicone）全線產品調漲價格幅度達10%以上，預計今年5月1日起調漲，而光阻劑受輕油衍生有機溶劑成本上揚影響也醞釀調漲，台廠相關廠商正展開與客戶協商，將陸續調漲。

信越化學上週五公告指出，因近期中東局勢動盪不安，直接衝擊全球能源市場，導致原油及石腦油（輕油）價格大幅上漲。受大環境波及，以原油為基礎的衍生原物料價格也呈現急遽上升的趨勢，除了核心原物料採購成本暴增之外，信越化學同時也面臨多項營運及生產成本上揚的嚴峻挑戰，內部評估難以完全吸收此次龐大且快速的成本增幅，在維持穩定供應的考量下，決議實施價格上調。

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崇越電（3388）是日本信越化學矽利康及其他特殊關鍵材料在台灣及中國市場的代理商，信越決議漲價，預估數千種用途的矽利康原物料至少調漲10%，其他特殊原材料也會跟漲，崇越電昨忙著跟供應商開會，也跟客戶洽商漲價事宜。崇越電今年第一季營收20.05億元，年增12.79%，預期今年營收將較去年成長。

成本上揚 光阻劑將漲價

崇越科技盼減緩客戶衝擊

輕油是裂解生產乙烯、丙烯、苯等石化原料的主要原料，這些原料進一步被加工為半導體製程中不可或缺的化學品；此外，光阻劑也用到很多輕油衍生物有機溶劑，受到輕油相關的原物料漲幅大，崇越科技（5434）指出，近期受中東局勢影響，石化等原物料價格大幅波動，導致有機溶劑與化學材料生產成本急遽上升，加上國際運費居高不下，公司已與供應商和客戶協商價格與漲價時間，希望能盡力減緩對客戶的衝擊。據了解，崇越可望從光阻劑先行調漲價格。

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