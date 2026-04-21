韓單靠記憶體 韓媒︰恐淪台灣代工國

《朝鮮日報》20日社論警告，在人工智慧（AI）時代，南韓若僅依賴記憶體晶片出口，有可能淪為台灣的代工國。（彭博資料照）

朝鮮日報社論直指沉醉「儲存繁榮」 在AI時代與台灣差距將越來越大

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）預測，五年後南韓人均GDP將落後台灣逾一萬美元，引發韓媒憂心忡忡。《朝鮮日報》廿日發表社論警告，在人工智慧（AI）時代，南韓若僅依賴記憶體晶片出口，可能淪為台灣的代工國。

《朝鮮日報》在題為「沉醉於儲存繁榮恐淪為台灣的代工國」的社論中，引述IMF的預測指出，去年南韓人均GDP為三萬六二二七美元，時隔廿二年被台灣的三萬九四八九美元反超；到二〇三一年，南韓人均GDP預估四萬六〇一九美元，台灣將達五萬六一〇一美元，差距進一步擴大，主因兩國在代表性產業半導體的競爭力有所不同。

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AI革命的進展正在重塑全球晶片產業的重心，即從儲存轉向晶圓代工，台灣正以台積電為中心順勢而為。去年全球晶圓代工市場，台積電市占率高達七十％，為三星電子七％的十倍，二〇二一年時兩者的差距僅三十五％。目前南韓晶片產業仍以記憶體為重心，野村證券警告：「在AI時代，南韓若僅依賴記憶體晶片出口，可能淪為台灣的代工廠。」

台灣的躍進，與政府將晶片視為國安問題並提供全方位的扶持息息相關；反觀南韓，政治和監管正成為阻礙晶片業發展的暗礁。

受制於環境影響評估等規定，龍仁半導體產業園區光動土就浪費五年時間；此外，每週五十二小時工作制等僵化的勞動規定，都在削弱南韓研發的競爭力，三星電子工會竟以罷工要求公司發給四十兆韓元（約八五六〇億台幣）的績效獎金，這個金額甚至高於三星年度的研發支出三十八兆韓元。

缺貨潮結束 記憶體晶片價格將反轉

目前因AI資料中心需求強勁，催生記憶體晶片短缺問題，讓兩大記憶體晶片廠商三星電子與SK海力士暫時成為「超級甲方」，南韓股市因此高空行進，全國上下都沉浸在一夜致富的氛圍中；一旦半導體超級週期結束，記憶體晶片價格下跌，隨時都可能重新淪為乙方。

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