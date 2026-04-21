台股3萬7得而復失 台幣升幅收斂

台股昨早盤隨國際股市衝高，盤中大漲逾500點，改寫歷史紀錄，但尾盤賣壓出籠，3萬7千點得而復失。（中央社）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東情勢反覆，牽動金融市場走勢。台股昨早盤隨國際股市衝高，盤中大漲逾五百點，改寫歷史紀錄，但尾盤賣壓出籠，三萬七千點得而復失；新台幣兌美元也一度升破三十一．五元關卡，勁揚逾一角，終場升幅收斂至六．五分、收在三十一．五三一元，市場觀望氣氛濃厚，成交量僅十六．七四五億美元。

台股昨上漲一五四．四六點，收在三萬六九五八．八點，三大法人合計賣超二十一．一億元，但外資小幅買超四十三．四六億元。在外資買超及出口商拋匯下，新台幣早盤隨台股創高，最高升抵三十一．四七四元，匯價創一個半月新高，但午後再度回落至三十一．五元價位。

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匯銀人士表示，目前台北股匯仍維持雙漲局面，因市場普遍預期美伊戰事可望在四月底結束，對全球經濟與通膨影響可控；然而，隨著時間逼近，不確定與日俱增，一旦戰事延長，恐推升油價並加劇金融市場波動，後續走勢仍須審慎觀察。

各界高度關注本週即將登場的第二輪美伊談判，若協商順利、油價回落，將有助於緩解通膨壓力並降低美元避險需求，新台幣有望續升、挑戰三十一．三元價位；反之，若衝突升級、油價持續飆升，不排除新台幣再度回測三十一．八元關卡。

國際油價週一反彈逾六％，美元指數隨避險情緒升溫重返九十八，主要亞幣呈震盪走勢，日圓、韓元皆先升後貶，其中日圓兌美元上週五一度反彈至一五七日圓，週一早盤回落至一五九．二，目前約在一五八附近，靜待美伊第二輪談判進展。

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