確保金融後盾 阿聯盼與美建貨幣互換機制

美國官員透露，波灣產油富國阿拉伯聯合大公國已向美國提出建立貨幣互換機制的要求，以期取得金融後盾，避免使其陷入更深的經濟危機。（彭博資料照）

伊朗戰爭 資本外逃恐衝擊經濟

〔編譯魏國金／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國官員透露，遭伊朗戰爭衝擊的波灣產油富國阿拉伯聯合大公國，已向美國提出建立貨幣互換機制的要求，以期取得金融後盾，避免使其陷入更深的經濟危機。

報導指出，阿聯央行主席巴拉馬上週在華府開會時，向美國財政部長貝森特以及聯準會（Fed）官員提出該構想，表示儘管迄今避免衝突帶來最嚴重的經濟衝擊，但阿聯可能仍需一條金融生命線。

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該會談凸顯阿聯的擔憂，即戰爭恐重創其經濟與全球金融地位，耗盡其外匯儲備，並嚇跑那些曾視阿聯為資金避風港的投資人。該戰爭已破壞阿聯的油氣基礎設施、切斷其通過荷姆茲海峽的石油出口，使其失去關鍵的美元收入來源。

報導表示，阿聯尚未正式要求設立貨幣互換機制；該安排將使阿聯央行在發生流動性危機時，以低成本取得美元來支持本國貨幣或充實外匯儲備。美國官員說，阿聯與美方會談表示，該提議是預防性的。

阿聯官員告訴美國官員，如果阿聯出現美元短缺，可能不得不在石油銷售與其他交易中使用人民幣或其他國家貨幣，此舉恐對美元的儲備貨幣地位構成威脅。

一些美國官員認為，美國的貨幣互換安排主要是聯準會主導，透過該機制，以緩解可能傳導回美國經濟的嚴重融資市場壓力。由於與美國市場的聯繫較少，聯準會不太可能批准為阿聯設立該安排。

聯準會與英國、加拿大、日本、瑞士與歐盟的央行都訂有貨幣互換常設安排。最近一次嚴重承壓是在二〇二〇年，聯準會曾將貨幣互換安排擴大到另九家央行，包括墨西哥、韓國與巴西央行。

阿聯貨幣與美元掛鉤，並有二七〇〇億美元的外匯儲備做為支撐；不過，伊朗戰爭已使該國面臨資本外逃風險、股市波動，與其他干擾帶來的壓力。

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