美國能源部長︰高油價恐持續到明年

美國能源部長萊特19日表示，美國汽油價格可能維持在每加侖3美元以上水準，直至明年。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國能源部長萊特十九日表示，美國汽油價格可能維持在每加侖三美元以上水準，直至明年。在伊朗戰爭爆發前，美國二月汽油價格平均二．九一美元，萊特之言顯示，今年美國油價恐無望跌回戰前水準。

美國與以色列攻擊伊朗，以及伊朗襲擊波灣週邊國家，使汽油價格飆漲。美國汽車協會（AAA）估計，十九日普通汽油價格每加侖平均四．〇五美元，一年前為三．一六美元。

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萊特在美國有線電視新聞網（CNN）「國情咨文」節目上表示，每加侖跌破三美元的汽油價格，可能明年之前不會發生，但價格可能已觸頂，並已開始下滑；當然，隨著衝突解決，價格會下跌。

路透報導，川普政府官員對於汽油價格的走勢看法不同。財政部長貝森特近日預測，今夏油價將跌至三美元區間；川普總統則預測，一直到十一月之前，汽油價格可能居高不下。

不過，他們都認為，一旦伊朗戰爭結束，汽油價格終究將回跌。萊特說：「經通膨調整，每加侖低於三美元的汽油價格是相當好的，我們一定能回到該水準。」

另，Kpler數據顯示，自伊朗戰爭開始以來，全球市場損失超過五億桶原油產量，價格超過五百億美元，這是現代史上最嚴重的能源供應干擾，後續效應在未來數月、甚至數年都將有感。

路透報導，波灣國家三月每日損失八百萬桶原油、約四十％的生產，相當於全球最大兩家石油公司埃克森美孚與雪佛龍的總產量，以及美國約一個月或歐洲國家逾一個月的原油需求。

Kpler數據顯示，沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特、巴林與阿曼的航空燃料出口，從二月的一九六〇萬桶降至三、四月合計四一〇萬桶，損失的出口足以滿足紐約甘迺迪機場與倫敦希斯洛機場之間兩萬航班來回需求。

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