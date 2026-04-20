法人估台積EPS近百元 上修目標價

台積法說會後，內資券商陸續調高目標價。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台積電法說會後賣壓出籠，上週五終場下跌五十五元、以二〇三〇元作收；有別於外資券商在法說會前看好調高台積電目標價，內資則在法說會後陸續調高目標價。元大投顧認為，台積電今年每股稅後盈餘（EPS）可望逼近百元、上修目標價至二六〇〇元；福邦投顧目標價調高至二五六〇元，國泰證期更上看二七一〇元。

元大投顧認為，台積電首季生產成本改善、營運成果優於預期，第二季持續受惠AI GPU、ASIC的強勁需求，預料營收季增八％至十二％，優於市場預期；此外，新一代AI GPU 及ASIC採用製程從N四轉N三，第二季啟動備貨，預估第二季EPS由二十二．九八元上修至二十三．九元，季增逾八％、年增五十五％以上。

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元大投顧預估，台積電今年毛利率可逼近六十六％，全年EPS達九十九．七元，明年EPS更上修至一二八．四六元，短期中東情勢不穩定對總體環境及消費需求具不確定性，但台積電未來二至三年在先進製程及先進封裝領域皆無具威脅性的競爭對手，維持買進建議，目標價上修至二六〇〇元。

國泰證期研究部則指出，今年首季智慧型手機進入淡季，但AI GPU、ASIC以及HPC客戶持續拉貨，使得台積電N三稼動率保持高檔，N二開始早期量產，營運續創新高，預估第二季AI需求非常強勁、N三緊張，將首次進行產能追加，營運再創高峰，因此目標價上修至二七一〇元。

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